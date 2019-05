Oro e argento per l’Artistica Grosseto, Ida Barbato è campionessa nazionale

GROSSETO – Una splendida doppietta per l’Artistica Grosseto ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica. Ida Barbato è campionessa nella Prima categoria 2005, alle clavette, dominando la prova con 9,950 punti. Alle sue spalle, medaglia d’argento, c’è la compagna di squadra Matilde Cicconi (9,150) con il podio completato da Adele Bagnoli, Aspd Montelupo.

Merita un applauso anche Ambra Allegro che si è piazzata al quarto posto e per pochissimi centesimi non ha completato quello che sarebbe stato un clamoroso cappotto per la società del presidente Fabio Nocchi. “Una grande soddisfazione per gli splendidi risultati ottenuti – afferma il massimo dirigente dell’Artistica Grosseto – un ringraziamento grandissimo a queste splendide ragazze che si impegnano con passione e costanza. Un applauso speciale lo voglio fare anche a Linda Tassi, ottima decima pur reduce da un infortunio e soprattutto ad Ambra Allegro quarta classificata, che senza un piccolo errore per lei inusuale avrebbe potuto vincere”.

La settima medaglia nella rassegna tricolore al Palagolfo di Follonica è invece della Società Ginnastica Grifone, che piazza Annamaria Drula al secondo posto nella Prima Categoria Junior 2006. Annamaria è argento nella specialità cerchio, preceduta solo dalla livornese Matilda Cioni, Centro Educazione Corporea.

La competizione prosegue fino a domenica 2 giugno, con le ultime giornate di gara (sempre ingresso gratuito).