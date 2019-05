La Maremma alla conquista del mercato americano: il console Usa incontra le imprese

GROSSETO – Un ospite d’eccezione per Confindustria: in Maremma arriva il console generale Usa di Firenze, Benjamin V. Wohlauer, ospite del convegno organizzato dall’associazione di categoria “Il possibile processo di internazionalizzazione in Usa per una Pmi: aspetti legali, fiscali e societari”. L’appuntamento è per martedì 4 giugno a partire dalle ore 14 nella sede di Confindustria in via Monterosa 196 a Grosseto.

«Per tante piccole e medie imprese maremmane – spiega Confindustria – è l’export la grande sfida che può rivelarsi vincente e l’incontro è pensato proprio per conoscere nel miglior modo possibile tutti gli strumenti necessari ad affrontare un’esperienza in un mercato estero»

«Per le nostre imprese – dice Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – il mercato interno rappresenta ancora una fonte d’attività nella quale gli effetti della crisi globale sono tutt’altro che esauriti. Siamo profondamente convinti che l’internazionalizzazione può essere la carta vincente, anche per valorizzare al massimo le nostre professionalità e le nostre eccellenze. Per le nostre Pmi Il mercato statunitense è una chance concreta e per questo Confindustria Toscana Sud ha voluto organizzare, anche a Grosseto, un appuntamento dedicato a fornire alle aziende tutti gli strumenti corretti per affrontarlo, sia sul piano commerciale che su quello legale e fiscale».

Il programma prevede la relazione dei professionisti di Iux Team, uno studio di commercialisti e avvocati con esperienza ventennale nel mercato statunitense. Parleranno delle valutazioni preliminari per l’espansione societaria in Usa (la localizzazione dell’investimento, la verifica dell’utilizzo di marchi e brevetti, della conformità di prodotto, della pianificazione societaria), degli aspetti legali (esenzione e limitazione di responsabilità, aspetti contrattuali, distribuzione, agenzia, affitto o acquisto di immobile, rapporti di lavoro, assunzioni, visti) e degli aspetti fiscali.

Ci sarà anche una testimonianza tutta maremmana: quella di Andrea Fratoni e Diego Gaggioli, vice responsabile acquisti e responsabile settore rail dell’azienda Elettromar, operativa da tempo con una propria sede negli Stati Uniti. «Siamo presenti nel Nord America dalla seconda metà degli anni Novanta con le prime commesse nei settori ferroviario, siderurgico, cartario e marine – dicono Andrea Fratoni e Diego Gaggioli di Elettromar – la svolta definitiva con il salto di qualità e’ avvenuta quando abbiamo investito ulteriormente e costituito una nostra società, la Elettromar Inc., nel 2011. Adesso, oltre alle varie unità operative che seguono i clienti, abbiamo una sede e una unita’ operativa a Buffalo, nello stato di New York. E collaboriamo con varie università statunitensi . Racconteremo la nostra esperienza». Un esempio da seguire