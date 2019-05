La Gea cerca il titolo toscano in Valdichiana

GROSSETO – La Maregiglio Gea under 18 va da sabato a caccia della Coppa Toscana Silver sul parquet di Chiusi Scalo.

I biancorossi di Pablo Crudeli entrano in scena direttamente in semifinale, alle 16, contro la vincente del duello Pall. Endas-Argentario Basket, mentre nell’altra semifinale, in programma alle 18, si sfidano Centro Minibasket Arno e la vincente di Castelfranco Frogs-Virtus Certaldo. La Gea, che ha chiuso al primo posto nel girone F con sei vittorie consecutive, è partita alla volta di Chiusi con il chiaro intento di portare a casa il trofeo, che renderebbe memorabile una stagione in crescendo.

«Sono fiducioso sulle possibilità dei ragazzi – dice il presidente David Furi – sono cresciuti molto nel corso dell’anno e possono giocarsela alla pari con tutte».

A parte Mauro Pollazzi, che sta recuperando all’infortunio al crociato del ginocchio, Pablo Crudeli avrà a disposizione l’intera rosa, compresi Piccoli, Gruevski, Baffetti e Bocchi che nel corso dell’anno hanno avuto la possibilità di fare esperienza in serie D.

Il programma prevede per domenica la disputa della finale per il 3°-4° posto (alle 16) e della finalissima (alle 18).