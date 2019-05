Incidente frontale sulla Senese. Bloccata la corsia per chi rientra a Grosseto

MONTICIANO – Aggiornamento ore 21.39: Nell’incidente frontale sono rimaste ferite due persone: una rdonna di 32 anni di Bagno a Ripoli trasferita in gravi condizioni (codice 3) a Siena con Pegaso, e un uomo di Castellina in Chianti.

News ore 20.10: Sulla strada statale 223 “Di Paganico” il traffico è bloccato all’altezza di Monticiano (Siena) in direzione Grosseto, a causa di un incidente frontale. Due persone sono rimaste ferito.

Sul posto, oltre al 118, intervenuto con l’elisoccorso, è presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.