GROSSETO – L’atteso (almeno dagli amanti del mare) anticiclone delle Azzorre sta arrivando spazzando via la pioggia e portando con sé il sole. Sole che, puntualmente, è arrivato in Maremma.

Sarà un weekend estivo quello che attende la provincia di Grosseto, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime che nella giornata di domenica 2 giugno sfioreranno i 30 gradi nel capoluogo e sulla costa.

Ancora presto per dire che l’estate è arrivata, sia per il vento moderato che soffierà per tutto il settimana, sia perché le minime si manterranno attorno ai 15 gradi e potrebbero scendere di qualche grado durante la prossima settimana. Ma le bizzarrie del meteo di maggio sembrano decisamente alle spalle.

