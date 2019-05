Gli Esordienti dell’Orbetello conquistano il trofeo Berni

ORBETELLO – L’Orbetello trionfa al trofeo Berni. Successo per i ragazzi guidati da mister Turchetti, che conquistano il torneo riservato alla categoria esordienti 2007/08 in una finale tiratissima e sempre in bilico che alla fine ha visto trionfare i lagunari per 2-1 contro un ottimo Paganico.

Grande soddisfazione per i lagunari, che hanno in rosa due nipoti del compianto Berni. “Per questi ragazzi è stato un anno faticosissimo – spiega il responsabile del settore giovanile, Ivan Poccia – e nonostante una rosa ristretta hanno lottato in ogni torneo ottenendo numerosi trofei. Ma ancora non è finita, domani alcuni di loro partiranno per Capezzano al trofeo internazionale memorial Claguna organizzato dal centro tecnico del Milan per affrontare società blasonate”

L’Orbetello nel proprio girone affronterà la Fiorentina. Fra qualche giorno i Giovanissimi inizieranno la loro avventura alla Coppa Mini Passalacqua, gli allievi attendono la finalista del primo memorial Vezzosi fra albinia e Manciano e ancora gli esordienti 2006/07 che sono partiti alla grande sia al memorial la Miniera di Ribolla, già primi nel girone con un turno di anticipo, che al memorial Seccarecci. I primi calci saranno a Scansano e poi a Rispescia.