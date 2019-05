Festa della Repubblica: onorificenze al merito. Pacella “diventa” Cavaliere. TUTTI I NOMI

GROSSETO – C’è anche Cosimo Claudio Pacella, medico e presidente del Consiglio comunale di Grosseto, tra le persone che domenica 2 giugno, in piazza Dante, riceveranno le onorificenze al merito della Repubblica. In totale sono 12 le persone insignite con il grado di “Cavaliere O.M.R.I.” a cui il prefetto di Grosseto Cinzia Torraco consegnerà il diploma-decreto di onorificenza.

Ecco l’elenco completo: Patrizia Mazzucchi, Funzionario informatico del Ministero dell’interno): Luogotenente Franco Filippini, Sottufficiale della Guardia di Finanza; Luogotenente Giuseppe Maggi, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri; Fabrizio Montomoli, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza; Cosimo Pacella, medico chirurgo e presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Ispettore Superiore Margherita Procopio, Ispettore Della Polizia di Stato; Sottotenente Giovanni Schépisi, Ufficiale dell’arma dei Carabinieri; Giovanni Sclano, Impiegato di Poste Italiane in quiescenza; Paolo Varesi, Commissario della Polizia di Stato in quiescenza; Igor Volpini, Luogotenente della Guardia di Finanza in quiescenza; Pietro Scarpino, Funzionario informatico del Ministero dell’interno; Paolo Landi, Commissario della Polizia di Stato in quiescenza.