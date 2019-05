Adesso è ufficiale, Bonuccelli torna sulla panchina del Gavorrano

GAVORRANO – Arriva anche la comunicazione ufficiale per il ritorno di Bonuccelli sulla panchina del Gavorrano.

“Gavorrano 1930 – si legge in una nota della società – comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Vitaliano Bonuccelli, che torna a guidare la truppa rossoblù dopo gli splendidi successi delle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017, quando ha condotto la squadra alla vittoria dei playoff al primo anno e alla storica prima promozione nel campionato di serie C unica l’anno successivo, dopo aver dominato il girone di serie D”,

“Tecnico di provata esperienza – prosegue il club – noto per il gioco spettacolare che impone alle sue squadre, torna nella grande famiglia rossoblù. per la terza volta, dopo aver militato con i nostri colori anche da calciatore. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società e dagli sportivi rossoblù, con la speranza di ripetere gli straordinari successi della precedente esperienza. Bentornato a casa, Condor”.