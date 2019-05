Tris del Salivoli, il Costa Etrusca si arrende

SALIVOLI: Cananzi (23′ st Assenza), Geri (17′ st Rosato), Brizi (17′ st Giacomini), Zhaidi, Giorgerini, Martellucci (25′ st Dandrea), Politi, Gentili (25′ st Esposito), Lessi (25′ st Murru), Napoleoni (17′ st Talocchini), Paini. All. Cinquemani.

COSTA ETRUSCA: Venturelli, Costagli, Goli, Corrazza, Micheletti, Toninelli (26′ st Mbaye), Fioretti, Cioni, Antoni (14′ st Dule), Hulyak, Ribecai. A disposizione: Ferretti. All. Cioni.

ARBITRO: Riello.

RETI: 1′ Lessi, 5′ st Napoleoni, 35′ st Paini (rig.).

NOTE: ammonito Corrazza. Calci d’angolo 6-0. Recupero: 0′ + 2′.

GROSSETO – L’esordio del girone C fa brillare il Salivoli capace di battere (3-0) il Costa Etrusca. I ragazzini di mister Cinquemani partono a mille, dopo un solo minuto Lessi devia sotto misura un pallone rasoterra e passano in vantaggio. Oltre alla rete il Salivoli dimostra vivacità in ogni elemento, coesione tra i reparti, velocità. Per 20′ la musica non cambia nonostante la reazione del Costa Etrusca per entrare nella metà campo avversaria. Il finale del tempo registra un livellamento nel gioco. La ripresa, invece, parla ancora di un Salivoli più determinato. Napoleoni al 5′ inventa una conclusione da fuori area imprendibile per Venturelli, 2-0. La traversa (7′) è nemica dei ragazzi di Cinquemani, al 31′ ci pensa il palo a salvare Venturelli. Sul filo di lana arriva il penalty trasformato da Paini, 3-0-

Il torneo riapre domenica 2 giugno con Gavorrano – Pitigliano (girone C ore 19,50) e Grosseto – Orbetello (girone A ore 21,30).