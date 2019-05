Tre giorni di gare a Grosseto con gli Italian Open Championships

GROSSETO – Sarà un’edizione speciale per gli Italian Open Championships. La città di Grosseto si prepara ad accogliere centinaia di partecipanti da tutto il mondo per tre giornate di gare, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, nella sesta tappa stagionale del circuito World Para Athletics Grand Prix. Il meeting internazionale di atletica paralimpica torna nel capoluogo maremmano per la quinta volta, dopo gli appuntamenti andati in scena dal 2013 al 2016, con lo stadio Carlo Zecchini pronto dopo i lavori di rinnovamento di due anni fa. Sono attesi 361 atleti di 38 nazioni, tra cui 67 italiani e ben 294 stranieri. Notevoli le cifre di adesione con più di 500 persone provenienti dall’estero, considerando anche tecnici, dirigenti e accompagnatori.

La manifestazione attende tutti gli azzurri della Nazionale italiana che erano in gara agli ultimi Europei di Berlino 2018, alcuni dei quali già impegnati nella precedente edizione grossetana del 2016. Le campionesse mondiali e paralimpiche Assunta Legnante (Anthropos Civitanova, getto del peso F11) e Martina Caironi (Fiamme Gialle, 100 metri e salto in lungo T63) guidano un folto gruppo di atleti tra cui i campioni europei in carica Oney Tapia (Fiamme Azzurre, lancio del disco F11) e Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa, getto del peso F33). A dare lustro all’evento ci penseranno star internazionali di grande fama del calibro dello statunitense David Brown, pluricampione mondiale nei 100 T11, dell’algerino Abdellatif Baka, oro alle Paralimpiadi nei 1500 T13 con un tempo più veloce rispetto alla finale olimpica, e di Aliaksandr Tryputs, portabandiera bielorusso ai Giochi di Rio, tutti iscritti all’evento. Per la prima volta saranno in gara anche tre atleti grossetani: Lorenzo Mussio nel salto in lungo, Davide Bocchi e Giuseppe Renis nei 5000 metri.

Gli Italian Open Championships presenteranno un ricco programma di eventi collaterali che coinvolgeranno non solo la zona dello stadio, ma l’intera città di Grosseto. Grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Grosseto e la società Atletica Grosseto Banca Tema, oggi si inaugura la mostra fotografica L’insuperabile è imperfetto di Marco Mantovani, fotografo ufficiale FISPES che esporrà le immagini, in bianco e nero, nelle vetrine dei negozi del centro storico di Grosseto fino al termine della manifestazione. Da venerdì 7 giugno, prima giornata di gare, sarà aperto il Villaggio FISPES Oltremodoltre, che tra lo stadio Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli ospiterà stand dedicati a vari settori merceologici. Ci sarà anche uno spazio dedicato alle attività ludico-motorie di bambini e ragazzi offerto da Decathlon Italia.

Lo stand FISPES metterà in esposizione, oltre al merchandising federale e modelli di carrozzina versatile e di RaceRunning, i disegni dei bambini dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3 che hanno partecipato al concorso Atletica paralimpica, i miei campioni. #disegnami. Al Villaggio sarà anche presente una postazione di Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport, media partner dell’evento, che trasmetterà in diretta le sue rubriche settimanali arricchite dalle storie degli atleti della Nazionale italiana e delle star internazionali.

Alla presentazione ufficiale del Grand Prix presso la sala consiliare del Comune di Grosseto, il presidente FISPES Sandrino Porru dichiara: “Siamo felici di questo ritorno a Grosseto che ci permetterà di capitalizzare quanto seminato negli anni precedenti e culminato con gli Europei del 2016. Spero che questa manifestazione, dai numeri assolutamente importanti, consolidi i rapporti con le istituzioni locali e possa aprire sempre di più alla valorizzazione delle persone e della loro diversità. Sarà uno dei primi test importanti per i nostri atleti, nonché una vetrina delle capacità organizzative della Federazione a livello mondiale. Il confronto con un livello tecnico di tale portata metterà alla prova giovani promesse, seconde linee e tanti atleti italiani, utile metro di valutazione anche per il lavoro delle nostre società affiliate”.

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna commenta: “È un onore e una grande soddisfazione per Grosseto accogliere una manifestazione così importante dal punto di vista sportivo. Dal 7 al 9 giugno la nostra città ospiterà l’unica tappa italiana del circuito World Para Athletics Grand Prix 2019. Per tre giorni, Grosseto sarà animata da eventi sportivi dal respiro e dall’eco internazionale, e questa è una meravigliosa opportunità per conoscere il mondo dello sport paralimpico. E sarà anche l’occasione per mostrare al mondo quanto Grosseto sia una città ospitale e appassionata di sport”.

L’assessore comunale allo sport Fabrizio Rossi aggiunge: “Al di là del prestigio di questo evento mi preme sottolineare l’esempio di vita che lo sport riesce a trasmettere. Questi atleti sono la prova che con l’impegno costante, lo spirito di sacrificio e soprattutto tanta passione, nessun obiettivo è mai precluso a priori. In questo lo sport è esempio e metafora di come approcciarsi alle sfide quotidiane che ognuno di noi è chiamato ad affrontare nella propria esistenza. A questi sportivi, a questi grandi uomini e grandi donne di sport, a nome di tutti i cittadini di Grosseto, io dico grazie”.

“L’atletica è di casa a Grosseto – sottolinea Adriano Buccelli, presidente della società Atletica Grosseto Banca Tema – e la città torna a ospitare un importante evento internazionale paralimpico dopo gli Europei di tre anni fa. Un’opportunità resa possibile dagli impianti, rinnovati per gli Europei under 20 del 2017, che potranno accogliere altre manifestazioni di rilievo anche in futuro. Prosegue la tradizione organizzativa di Grosseto e vogliamo che sia una grande festa per tutti: atleti, accompagnatori, spettatori”.

Presente alla conferenza stampa Roberto La Barbera, saltatore in lungo della Nazionale paralimpica: “Questo meeting sta diventando uno dei più importanti del calendario internazionale, si comincia a sentire aria di Mondiali e di Paralimpiadi. Sono molto legato a Grosseto, qui ho gareggiato in quattro edizioni del Grand Prix e poi agli Europei del 2016, quando ho vinto il bronzo con la staffetta. Ho un ricordo simpatico della prima volta, perché dopo la gara ho visto un gruppo di persone che si abbracciavano in tribuna: erano miei parenti, che non si vedevano da tanti anni e quella era stata l’occasione per ritrovarsi. Ho vinto ridendo, ho pianto perdendo, ora vorrei fare una cosa diversa: vincere piangendo”.

“Nel weekend di competizioni, dal 7 al 9 giugno, si aprirà per la prima volta il Villaggio FISPES Oltremodoltre – le parole di Arianna Mainardi, segretario FISPES – che è una grande scommessa. Ma tante iniziative permeano Grosseto per questa manifestazione: dalla mostra fotografica, che vuole rappresentare lo spirito di una gara, al concorso di disegno. La città ha risposto, i volontari formano il tessuto dell’evento e le gesta dei nostri atleti vi conquisteranno”.

“La nostra mission – dichiara Sara Colombi, store manager Decathlon a Grosseto – è di rendere accessibile, al maggior numero di persone, il privilegio di poter fare sport. Un percorso che per noi è iniziato già da alcuni anni, con un progetto italiano per rendere sempre più fruibili i prodotti, in continua evoluzione, e saremo presenti nel villaggio anche per questo”.

Sono intervenute inoltre Maria Grazia Putini, giornalista di di Rai Radio 1, e Chiara Simonetti, in rappresentanza del CCN Centro Commerciale Naturale di Grosseto.

Programma gare

Venerdì 7 giugno, dalle 16.30 alle 21.00

Sabato 8 giugno, dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 20.00

Domenica 9 giugno, dalle 9.00 alle 12.00

La manifestazione è sostenuta da Estra, uno dei principali operatori italiani nel settore dell’energia. “Abbiamo deciso di contribuire all’iniziativa – dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra – perché i valori dello sport sono anche quelli di tutto il nostro Gruppo. È una scelta imprenditoriale precisa che nasce da una valutazione del significato peculiare delle aziende che erogano servizi pubblici. Una peculiarità che, nel nostro caso, è accentuata dal capitale sociale pubblico. La politica di sostegno del territorio attuata da Estra si sta sempre più orientando nel ricercare, nel mondo dello sport, quelle manifestazioni a valore aggiunto che si collocano in sintonia con Estra e i suoi principi di riferimento: qualità e responsabilità etica in primo luogo.”

ADR Assistance, società del Gruppo ADR dedicata al servizio per i passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità, accoglierà con personale dedicato le delegazioni di sportivi. Gli addetti coadiuveranno il transito sullo scalo degli atleti, per agevolare il rispetto dei tempi operativi e facilitarne l’esperienza aeroportuale, anche attraverso la gestione logistica delle loro attrezzature sportive. ADR Assistance opera dal 2009 con l’obiettivo di promuovere la più ampia accessibilità al trasporto aereo, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Soltanto nel 2018 le circa 350 persone che operano in azienda hanno effettuato oltre 367.000 viaggiatori, e già 88 mila nei primi quattro mesi del 2019.