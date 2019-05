GROSSETO – «Abbiamo occupato l’ufficio dell’assessorato alle politiche sociali di Grosseto» Ad affermarlo il sindacato degli inquilini Asia Usb che protesta contro l’ordinanza di sgombero da camper e roulotte del parcheggio di via Giordania. «Siamo all’assessorato alle politiche sociali come Asia Usb Grosseto e l’assemblea degli sfrattati per avere un incontro con i dirigenti. L’assessore Mirella Milli non è presente e ancora non hanno discusso in giunta comunale, diversamente da come ci avevano “promesso”».

«Chiediamo l’immediato blocco di tutti gli sfratti e dello sgombero di viale Giordania, nonché l’immediato riallaccio dell’acqua all’area di sosta di Viale Giordania, staccata ieri in un atto intimidatorio a 15 giorni dallo sgombero previsto per il 17 di Giugno». Prosegue il sindacato. «Non ci muoveremo comunque dall’ufficio finché non avremo delle risposte».

Nel frattempo l’assessore Milli è rientrata in ufficio e sta ricevendo Asia e gli inquilini in questo momento.