Sciopero Poste Italiane: a rischio i servizi per 24 ore. Ecco quando

GROSSETO – I sindacati della Base dei lavoratori di Poste Italiane (Cobas Poste, Slg-Cub Poste, SI Cobas Poste, Cub Poste) hanno dichiarato lo sciopero nazionale di 24 ore nella giornata di lunedì 3 giugno “per contestare la gestione e la riorganizzazione aziendale, fondata su basi fortemente speculative,

che sta procedendo per tagli di personale e sfruttamento del precariato, conseguendo un disagio sempre maggiore nei lavoratori, con più stress, malattie e infortuni, e rendendo molto difficoltoso anche il diritto al servizio pubblico postale universale della collettività” dichiarano i sindacati.

“Questo sciopero – continuano – ha già raggiunto il risultato di aver unito i lavoratori agli utenti. Infatti, sindacati e Acu hanno inviato una lettera ai sindaci italiani per invitarli a condividere questa mobilitazione e, perciò, a non restare passivi. Di ciò si discuterà il 31 maggio, dalle 16.30, proprio durante il dibattito promosso dall’Acu, con i sindacati e i cittadini, che si volgerà nella libreria Les Mots, in via Carmagnola (angolo via Pepe), a Milano. Il dibattito – concludono i sindacati – sarà visibile in diretta anche sulla pagina Facebook, Slg Cub Poste”.