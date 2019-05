Matteo Fei nell’ultima tappa della selezione regionale

GROSSETO – Matteo Fei della Pallacanestro Grosseto Team 90 prosegue il suo percorso all’interno della selezione regionale 2006. Dopo aver passato insieme ad alcuni compagni la selezione provinciale, ha attraversato la fase interprovinciale per poi arrivare con altri 91 ragazzi al Trofeo Carloni.

Ha partecipato poi agli allenamenti del Progetto Azzurro 2006 al centro tecnico federale di Montecatini Terme in un gruppo di 48 giovani cestisti. Ora è arrivata la convocazione all’ultima tappa di questo percorso che vedrà i migliori 16 prospetti toscani che, dopo l’allenamento del 12 giugno al Pala Macchia di Livorno, aggiudicarsi una maglia della selezione regionale che disputerà un torneo interregionale a fine giugno a Bardalone.

“Io amo il basket, i miei compagni, la mia società, tutti i miei allenatori – afferma il giocatore – ringrazio le persone che mi hanno sopportato e supportato in questo lungo percorso e hanno accettato i miei errori. Sono arrivato fino a questo punto della selezione ma ancora non è detto nulla però sono contento del risultato ottenuto fino ad ora e per questo ringrazio tutti i miei compagni, allenatori, i miei genitori e in particolare il mio babbo che mi ha permesso molte volte di fare trasferte molto lunghe e impegnative”.