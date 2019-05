La Pallacanestro Grosseto si lancia nelle final four: assalto al titolo sul parquet di casa

GROSSETO – Tutto è pronto per l’ evento che si svolgerà il prossimo weekend al Palasport di via Austria dove si assegnerà il titolo Under 18 Silver di pallacanestro. Protagonisti saranno anche i ragazzi della Pallacanestro Grosseto che scenderanno in campo per la prima semifinale contro Maginot Siena sabato 1 giugno alle ore 16.

Coach Eracli è ottimista dopo un campionato sempre al vertice. “Sabato e domenica – spiega – davanti al nostro pubblico cercheremo di giocare al meglio e di confermare quanto di buono abbiamo fatto durante tutto l’ anno, sappiamo che alle finali tutto è possibile quindi dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione sperando di sfruttare anche il fattore campo e invito tutti a venire al Palasport per incitare i nostri ragazzi”.

Alle ore 18,15 l ‘altra semifinale fra Calenzano ed Audax Carrara.

“Riempiamo il Palazzetto” è lo slogan di questo fine settimana di Basket che il 25 e 26 maggio sempre sullo stesso parquet ha visto sfidarsi giovani dell’ Under 14 Elite con la vittoria della Pallacanestro Don Bosco.