La banda del paese ospite alla Rai: l’appuntamento sarà trasmesso in mondovisione

ORBETELLO – Dopo il “Giro d’Italia”, Orbetello andrà in onda sugli schermi della Rai grazie alla sua Banda Musicale.

Alle 11 il “Corpo Bandistico Città di Orbetello”, presieduto da Enrico Mattioli, va in onda sul piccolo schermo come ospite della trasmissione “L’Italia con voi”, un programma prodotto da Rai Italia e interamente dedicato agli italiani nel mondo. Prodotto dagli studi di Saxa Rubra , il programma, condotto da Monica Marangoni e con Marina Viro nelle vesti di autore e inviata, trasmette 90 minuti ricchi di ospiti e servizi dal mondo e dall’Italia.

«Monica Marangoni, nota conduttrice televisiva – spiega Mattioli – riceve e dialoga con gli ospiti presenti in studio e in collegamento dall’estero, affronta temi d’attualità e di interesse per quanti vivono fuori dai confini nazionali, ospita grandi volti dell’intrattenimento televisivo e della fiction, del cinema, dello spettacolo e della cultura, incontra parlamentari, promuove la lingua e la cultura italiana per creare e rafforzare ancor di più un filo diretto tra l’Italia e i tanti connazionali che si sono trasferiti in altri paesi e per colmare il vuoto nostalgico che crea la lontananza dal paese natio.

«E per oggi – aggiunge il presidente – la Marangoni ha chiamato in studio il “Corpo Bandistico Città di Orbetello”. Tra le oltre seimila bande musicali presenti sulla penisola italica, domani la nostra filarmonica maremmana farà arrivare la musica bandistica italiana in tutto il mondo, in tutte le case dei nostri connazionali che per qualsiasi ragione sono lontani dalla nostra magnifica Italia. Così, dopo il collegamento con il Quirinale, “L’Italia con voi” si occuperà di arte musicale, quell’universo capace di raccogliere e rigenerare ogni tipo di emozione umana e quello straordinario potenziale educativo che contiene in sé e lo farà con il “Corpo Bandistico Città di Orbetello” che dai prima anni del 1800 intrattiene e allieta il pubblico con dolci noti musicali. La puntata, in Italia, andrà in onda su RaiPlay e in mondovisione».