Il Corpo vigili giurati acquisisce la Securpol per 3,6 milioni di euro

FIRENZE – Il Corpo Vigili Giurati Spa di Firenze ha acquisito la Securpol di Ferrara che ha una sede anche a Grosseto. Si è tenuta ieri mattina la vendita all’asta dell’istituto di vigilanza ferrarese e dal primo novembre era stato preso in gestione dall’istituto di vigilanza fiorentino. L’asta è partita da una base di 2,3 milioni di euro: dopo vari rilanci, il Corpo Vigili Giurati spa ha chiuso l’acquisizione a 3,6 milioni di euro.

“È il giusto coronamento di un’attività partita il primo di novembre e che ha risollevato un’azienda che versava in pessime condizioni – ha dichiarato con soddisfazione il direttore commerciale Francesco Lucarelli – In questi sette mesi di attività, infatti, non solo abbiamo salvato la Securpol dal fallimento, ma abbiamo creduto e fatto investimenti importanti acquisendo più di 1500 nuovi clienti, mantenendo intatto il portafoglio esistente. Già da qualche mese abbiamo vinto l’appalto per la Procura di Ferrara e abbiamo anche assunto 15 nuove GpG (Guardie Particolari Giurate) che si aggiungono agli 82 dipendenti già presenti in azienda.”