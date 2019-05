Folle inseguimento in città: prima la lite e poi la corsa in auto

GROSSETO – Una folle corsa, rasente alle auto parcheggiate, un tentativo di sorpasso dove non c’era spazio, e il clacson che suina all’impazzata. È la scena a cui hanno assistito ieri pomeriggio alcuni cittadini, sulla strada che costeggia la ferrovia: via Sauro e via Etruria.

L’inseguimento tra i due uomini, entrambi italiani, pare fosse nato da una lite partita con minacce fatte anche con una mazza da baseball. Poi uno dei due uomini è salito in auto e se ne è andato, ma l’altro si è messo all’inseguimento con il proprio furgone. I due sono stati rintracciati dai carabinieri e portati in caserma.