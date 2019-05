amministrative2019, Tacconi: «Ringrazio i 3101 follonichesi che hanno votato Pd e i 5864 che hanno confermato Benini»

FOLLONICA – «Ringrazio i 3101 follonichesi che hanno votato PD e i 5864 che hanno confermato Andrea Benini sindaco di Follonica. E’ stato premiato il buongoverno della città.

Un grazie ai responsabili e ai volontari di tutte le liste che hanno costituito l’alleanza che ci ha fatto vincere al primo turno». Inizia così la nota con cui Cinzia Tacconi, segretario dell’unione comunale del Partito democratico di Follonica, commenta il voto di domenica e ringrazia gli elettori.

«Noi abbiamo dimostrato che essere tanti, diversi e uniti, è possibile e solo così è possibile vincere. È possibile se sappiamo mettere avanti l’interesse dei cittadini a quelle delle posizioni personali. È possibile se quando ci troviamo ad amministrare l’unico obiettivo è fare il bene della città».

«Si discute tanto della differenza tra il voto espresso alle Europee è quelli alle comunali. Di Giacinto, a cui va il nostro saluto per la correttezza dimostrata, ha conseguito 4635, le forze politiche che lo sostengono alle europee hanno conseguito 5790 voti. Mentre le forze di centrosinistra che sostenevano Benini alle europee hanno avuto 3976 voti».

«Cosa e’ successo? Il segretario provinciale della Lega Ulmi sostiene che “alle comunali nei piccoli centri si vota anche per convenienza, e per una certa vicinanza al potere storico”.

Innanzitutto invitiamo Ulmi a venire più spesso a Follonica perché sta diventando un nostro talismano: le sue visite corrispondono ad altrettante nostre vittorie. Sono state comunque visite frettolose perche’ non si è accorto che Follonica non è un piccolo centro, ma una città viva, dinamica economicamente e culturalmente anche più di Grosseto: basta passeggiare nei due centri storici per aver la conferma».

«Ulmi compie lo stesso nostro errore del 2014 quando nel paese avemmo il 40%. I voti del 2014 erano per Renzi che seppe interpretare la voglia di cambiare e di risalire la china dell’Italia, non erano voti dati al Pd come forza politica. Il successo della lega del 2019 e’ di Salvini, non è della Lega, che oggi interpreta la richiesta di protezione: dalla globalizzazione che fa sparire vecchi mestieri e posti di lavoro; dalla micro criminalità identificata solo con gli stranieri..sta a noi saper dare le vere risposte a queste giuste paure».

«Ulmi potrebbe dire: accade solo in Toscana!. Non è vero accade in tutto il paese. Nel comune di Sommacpagna (VR) la Lega alle europee da sola ha conseguito il 50.54% tutto il centro destra il 65,22%. Alle comunali ha vinto il candidato del centrosinistra per 28 voti.

Gli elettori vanno rispettati e il loro voto è sempre sacrosanto anche quando non ci piace.

Un bacione dalla città di Follonica».