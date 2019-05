Acconciatore: parte il corso gratuito di tre anni. Ecco come iscriversi

FOLLONICA – C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al corso di formazione professionale per lavorare come operatore del benessere e addetto acconciatore, dedicato ai ragazzi dall’età compresa tra i 14 e 18 anni, organizzato dalla Regione Toscana e in convenzione con l’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Grosseto.

Il corso è stato presentato oggi pomeriggio a Follonica da Cristina Frascati, direttrice Formimpresa; Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto; Emiliano Calchetti coordinatore zona Nord Confartigianato e Andrea Agnelli, imprenditore e presidente dell’associazione parrucchieri Follonica.

Il corso di addetto acconciatore della durata di tre anni con inizio a settembre 2019 è totalmente gratuito, dalla formazione al materiale didattico, e sarà della durata di 3168 ore, di cui 1184 di lezioni d’aula (di cui 45 di accompagnamento individuale e collettivo), 1184 di laboratorio e 800 di alternanza scuola-lavoro. Alla fine del percorso è previsto l’esame di qualifica strutturato in tre prove che rilasciano il titolo di acconciatore qualifica livello II Eqf. Con tale titolo lo studente avrà una formazione professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro e potrà lavorare come dipendente in un’attività di acconciatura.

I posti disponibili sono 25, dedicati ai tutti i ragazzi che non hanno finito la scuola media, per coloro che non hanno assolto l’obbligo scolastico o che hanno interrotto gli studi prima del diploma.

«Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e offrire delle opportunità professionalizzanti a chi ha optato per un percorso alternativo alla scuola superiore, a chi ha abbandonato o interrotto gli studi, è una delle priorità per Confartigianato Imprese Grosseto – spiega Mauro Ciani. Inoltre c’è sempre più richiesta da parte delle imprese di figure formate e preparate da inserire nel mondo del lavoro. Questa esigenza abbraccia un pò tutto il territorio che sul settore del benessere è molto attento. Quindi il nostro scopo è quello di dare risposte sia alle imprese del territorio sia ai ragazzi per trovare uno sbocco lavorativo in un territorio che oggettivamente è avaro di opportunità lavorative».

Per noi – ha aggiunto Cristina Frascati – l’obiettivo principale è trovare un percorso scolastico formativo con pari dignità alla scuola superiore per chi si vuole inserire nel mondo del lavoro con competenze specifiche. Il corso assolve sia l’obbligo scolastico sia l’obbligo formativo e consente di avere una specializzazione nel settore dei servizi dei parrucchieri e del benessere, una figura sempre più richiesta soprattutto nell’area di Follonica, dove si svolgerà il corso ma l’iscrizione è aperta anche ai ragazzi dei comuni limitrofi».

Sarà Andrea Agnelli, presidente dell’associazione parrucchieri Follonica, il riferimento dal punto di vista della formazione professionale. Con i suoi 30 anni di esperienza nel settore sarà il suo salone a ospitare gli studenti nella fase pratica. «Voglio insegnare una cultura professionale» è il motto del professionista follonichese.

Come iscriversi? Le domande possono essere presentate preso la sede di Formimpresa in via Monte Rosa, 26 a Grosseto (telefono 0564-419630/640) a cui andrà allegato una copia del documento d’identità e codice fiscale dell’allievo/a e del genitore o tutore e permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari. Le iscrizioni chiuderanno il 30 giugno 2019.