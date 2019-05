MONTEMASSI – Domenica 2 giugno torna in scena a Montemassi l’evento “I Quadri Viventi”, giunto alla settima edizione. Il paese si trasformerà in un museo a cielo aperto. Figuranti nelle vesti, nelle acconciature e nelle pose dei quadri daranno vita a decine di opere di artisti famosi, opere che verranno allestite nelle piazze e nelle viuzze di questo borgo incantato da cui si gode di un panorama mozzafiato. Uno spettacolo unico che, anche quest’anno, vedrà impegnate oltre cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, costumisti, truccatori, scenografi, appassionati di arte.

Il tema di quest’anno è “Quale allegria – da Leonardo Da Vinci a Michael Cheval”. L’allegria che si manifesta senza esserci, l’allegria che c’è ma non si manifesta. Gli spettatori potranno divertirsi a cercarla in ogni quadro.

Inoltre, quest’anno, ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci: alle sue opere e al suo ingegno verrà dedicata un’intera piazza. Omaggiato sarà anche Renoir per i cento anni dalla sua morte.

Il corteo dei visitatori partirà alle 17.30 da piazza della Madonna a Montemassi, dopo una presentazione generale e un intervento di Maria Grazia Celuzza, direttrice del museo archeologico e d’arte della Maremma.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è organizzato con il patrocinio del Comune di Roccastrada.