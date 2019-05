Totoassessori: tra indiscrezioni e certezze, ecco le prime Giunte

GROSSETO – «Ci sto ancora pensando» È la risposta che quasi tutti i sindaci stanno dando in questi giorni, nel momento in cui si chiede loro chi saranno i componenti della Giunta. Per qualcuno è presto, per altri manca ancora qualche passaggio in qualche caso c’è da rispettare equilibri politici. C’è chi sceglie di premiare i più votati, chi le competenze e chi il tempo libero da dedicare alla cosa pubblica.

«Non applicherò criteri politici nella scelta – sottolinea il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – ma ancora devo decidere e incontrare i consiglieri, cosa che farò nei prossimi giorni. La scelta probabilmente non arriverà prima di lunedì». Quattro i componenti della Giunta per il Comune, due uomini e due donne, come vuole la legge. E visto che il sindaco ha sempre affermato che non farà assessori esterni, anzi, saranno da scegliere tra gli eletti, almeno per le due donne la scelta è obbligata: Letizia Burchielli, la più votata e l’assessore uscente Tiziana Peruzzi. Meno scontata la scelta dei due assessori uomini, che dovrà avvenire tra una rosa di sei nomi: Luigi Buzi, Giorgio Giulietti, Roberto Carrucola, Pierluigi Domenichi, Andrea Taviani, e Luciano Grillo.

A Seggiano a parte la vicesindaco, che sarà Francesca Pieri, il sindaco Daniele Rossi non ha ancora deciso, ma non si escluderebbe la scelta di un assessore esterno. Anche in questo caso prioritarie competenze e tempo da dedicare.

A Castell’Azzara il sindaco Maurizio Coppi potrebbe optare per un assessore esterno e uno eletto. Anche in questo caso nessuna certezza sui nomi, ma visto che lui viene da Selvena, vicesindaco e capogruppo dovrebbero venire da Castell’Azzara, anche per una questione di equilibri tra le varie parti del comune.

A Montieri, come già annunciato in campagna elettorale, il vicesindaco sarà Massimo Martini. Questa mattina il sindaco Nicola Verruzzi gli ha assegnato le deleghe a: bonifiche minerarie, manutenzioni e decoro urbano, sanità, ambiente e ciclo rifiuti, personale, pubblica istruzione.

Anche a Monterotondo Marittimo l’annuncio era arrivato già in campagna elettorale: la Giunta di Giacomo Termine, unico candidato alla poltrona di sindaco, sarà composta da Roberto Creatini ed Emi Macrini.

Ancora incerta la situazione a Santa Fiora dove Federico Balocchi afferma di cercare per i due assessori «esperienza e innovazione» ma non dice nulla di più.

Anche a Civitella Paganico il sindaco Alessandra Biondi non si sbilancia «Questa sera abbiamo una riunione, prima di allora impossibile decidere. La scelta riguarderà non solo gli assessori ma anche le deleghe ai consiglieri». Si parlerebbe di tre uomini e una donna.

A Roccastrada il sindaco, Francesco Limatola, conferma solo la vicesindaca Stefania Pacciani. Non chiarisce neppure se sceglierà, come avvenuto cinque anni, fa assessori esterni. Visto il buon lavoro fatto in questi anni è però molto probabile una riconferma per Emiliano Rabazzi, come è anche probabile, visto il buon risultato nelle urne, un posto da assessore per Elena Menghini.