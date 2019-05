Totoassessori: chi entra e chi esce. Ecco i nomi (quasi) sicuri

MASSA MARITTIMA – «È ancora presto, ci sono ancora molti passaggi da fare, qualche nome in testa ce l’ho, ma devo prima parlarne anche con i diretti interessati e fare un passaggio in segreteria» il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, non scioglie le riserve sulla composizione della nuova Giunta. Non si sbilancia.

Se però il primo cittadino non conferma, qualche nome già circola. Uno addirittura da prima delle elezioni. È quello di Luca Santini, dei repubblicani, che dovrebbe occuparsi delle attività produttive e forse anche del bilancio. Quando era all’opposizione era presidente proprio della commissione bilancio.

Altro papabile ai lavori pubblici l’assessore uscente Maurizio Giovannetti, che porta in dote al sindaco ben 215 voti. Il sindaco cercherebbe le due donne tra le consigliere elette (non sono poche ad entrare in consiglio comunale). Una potrebbe venire dalla frazione di Valpiana, che molto ha contribuito alla vittoria del sindaco. Un nome potrebbe essere quello di Irene Marconi. Tutto però è ancora da decidere «Finché non farò i passaggi necessari impossibile prendere una decisione definita» ribadisce Giuntini.