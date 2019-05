Strada Chiocciolaia: al via i lavori di messa in sicurezza

GROSSETO – Al via i lavori di messa in sicurezza della strada extraurbana Chiocciolaia: l’intervento è stato approvato con delibera di giunta e prevede il rifacimento di alcune parti di asfalto del tratto di strada. L’intervento prevede una spesa complessiva di 51mila euro. La strada, della quale il Comune ha acquisito un tratto lo scorso anno, era stata già soggetta a un primo intervento di rifacimento del manto su un tratto di 200 metri. Il secondo intervento toccherà altri 200 metri di strada. Per l’affidamento dei lavori, che partiranno nei prossimi mesi, sarà avviata la procedura sulla piattaforma Start della Regione Toscana.

“Ancora una volta – commentano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale- la nostra Amministrazione interviene nelle zone periferiche del comune, con lavori significativi finalizzati a migliorare la viabilità e rendere agibili le strade”.

“Quella di Chiocciolaia è una strada storicamente problematica, dove nel tempo il manto ha subito danneggiamenti e questa amministrazione ha scelto d’intervenire per migliorarne la viabilità. Stiamo portando avanti, tratto per tratto, un lavoro importante che avevamo promesso. E altri interventi sono stati effettuati nei mesi scorsi nella zona de la Chiocciolaia, dove sono state inserite le telecamere di videosorveglianza, impianti d’illuminazione, oltre al rifacimento del tratto di asfalto di accesso alla strada”.