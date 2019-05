Ritmica, altre tre medaglie per la Maremma ai campionati nazionali Uisp

FOLLONICA – La Maremma conquista altre tre medaglie ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica Uisp a Follonica. Stavolta a salire sul gradino più alto del podio è l’Artistica Grosseto con Maria Sole Casini, la migliore nella Prima categoria Allieve 2008, attrezzo palla. Maria Sole pratica ginnastica ritmica da quattro anni sotto i colori della società del presidente Fabio Nocchi. “Ha una grande passione per la ginnastica e partecipa con grande impegno e costanza agli allenamenti senza tralasciare lo studio”, afferma il massimo dirigente, che esulta assieme all’allenatrice Carmen Cracan. “Per noi – racconta la tecnica – questa rassegna sta andando molto bene. Maria Sole è stata bravissima e speriamo di toglierci altre soddisfazioni da qui a domenica”.

Per Maria Sole Casini, in una finale incertissima con ben 35 partecipanti, è arrivato un ex aequo con 9,150 punti con altre due giovanissime atlete: Shani Emili della Ritmica Girasole e Giulia Caroli del Progetto Ritmica Romagna che, come da regolamento Uisp, è la campionessa nazionale in quanto l’atleta più “vecchia” del lotto. Bene anche le compagne Stefania Sachsenmeyer e Ginevra Benedetti che si sono classificate rispettivamente nona e decima in classifica. “Grande felicità – aggiunge Nocchi – per un risultato che premia il lavoro svolto dalle ginnaste e dallo staff tecnico e ripaga ampiamente delle fatiche e dei momenti di difficoltà presenti durante l’anno sportivo”.

I grandi risultati per le ginnaste maremmane continuano al campionato nazionale di ritmica Uisp. Nella Prima Categoria Esordienti 2009 di nuovo protagonista la Ginnastica Grifone che conquista una prestigiosa medaglia d’argento nella specialità palla con una bravissima Lucia Caselli. Lucia ha ottenuto il punteggio di 9,325, sfiorando il titolo di campionessa nazionale conquistato da Dalia Galeassi della società pisana Ginnastica Tica. “Sono molto felice per questo risultato – sorride la piccola ginnasta – ho iniziato con questo sport a sette anni, ora mi alleno quattro volte a settimana. Ringrazio le mie allenatrici Stefania, Giulia, Alessia e Rossella”.

Tra le sue tecniche Stefania Perugini, che dopo una prestigiosa carriera da atleta con titoli italiani ed europei è diventata allenatrice della sua società. “Quando hai in pedana una bimba – spiega – il cuore batte come se fossi tu a gareggiare, anche se poi non puoi controllare l’esercizio l’emozione è fortissima”. “Esultiamo per questo risultato – aggiunge – una grande medaglia d’argento che premia il nostro lavoro diretto da Rossella Marconi e ovviamente l’impegno della bambina”, spiega Perugini. Nella squadra della Ginnastica Grifone c’è anche Giulia Bianchini, allenatrice e responsabile della logistica per i campionati nazionali a Follonica : “E’ un impegno che dura da mesi coordinato da Sergio Perugini- ricorda – Abbiamo organizzato il palazzetto e preso accordi con tutte le strutture ricettive a Follonica. E stato un grande impegno, ripagato da questa bella festa e da queste splendide giornate di sport”. Nella stessa gara al cerchio va a premi Marta Ciccone, dell’Artistica Grosseto; bene anche, sempre al cerchio, Viola Festelli (Artistica) ed Elena Falciani.

Infine, nella categoria Esordienti 2010/2011, attrezzo cerchio, altra medaglia d’argento per Nicole Colucci, della Ginnastica Grifone (9,675 punti), che si arrende solo a Nicole Del Giudice (9,750), emiliana del Circolo Inzani. “E’ andata benissimo – esulta Nicole – sono davvero felice per questo risultato e ringrazio le mie allenatrici”.