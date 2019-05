Raggiungere le spiagge della Maremma in autobus si può: al via il servizio Marebus

GROSSETO – «Nonostante un andamento stagionale ancora incerto, tornano i servizi estivi di Tiemme. Da sabato 1 e domenica 2 giugno prendono il via MareBus verso le spiagge della costa tirrenica con partenze da Siena, Arezzo e Chianciano Terme. I collegamenti diventeranno a cadenza giornaliera da sabato 8 giugno» a farlo sapere una nota dell’azienda.

Servizi MareBus da Siena

Da Siena, con coincidenze anche per chi arriva da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, saranno due le opzioni disponibili. Una linea per Follonica e Piombino che da sabato 8 giugno e fino all’8 settembre assumerà cadenza quotidiana. Una linea per Riva del Sole, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare che sarà attiva nei fine settimana e nei giorni festivi, sempre fino all’8 settembre. Questo servizio è a prenotazione.

Servizi MareBus da Chianciano Terme

Sempre da sabato 1 e domenica 2 giugno saranno attivi anche i servizi MareBus in partenza da Chianciano Terme, da dove è possibile raggiungere Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarà disponibile a cadenza giornaliera da sabato 8 giugno fino a domenica 8 settembre 2019.

Servizi MareBus da Arezzo

Il servizio da Arezzo per il mare sarà attivo da sabato 1 e domenica 2 giugno, poi sarà giornaliero da sabato 8 giugno a domenica 8 settembre. Le partenze dal Terminal di Arezzo sono fissate alle 6.45 con arrivo a Castiglione della Pescaia alle 9.25, a Marina di Grosseto alle 9.43 e a Principina a Mare alle ore 9.55. Il servizio Marebus di Arezzo effettua a Castiglione della Pescaia la coincidenza con la linea mare di Tiemme proveniente da Chianciano Terme, così da consentire agli utenti provenienti da Arezzo e dalla Valdichiana aretina di raggiungere le spiagge di Follonica alle ore 10.

Acquisto ticket e orari

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie e nelle rivendite autorizzate distribuite sul territorio. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione Servizi Estivi) o è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800-922.984 da telefono fisso o l’199-168.182 da cellulare.