Pronto soccorso, la Asl: «Mancano 43 medici». Al via la formazione per gestire le urgenze

GROSSETO – «E’ in scadenza l’avviso pubblico per accedere al corso biennale di formazione e lavoro presso il sistema regionale dell’Emergenza Urgenza. Un’ulteriore strategia messa in atto per reperire professionisti che possano rispondere ai grandi afflussi nei Pronto Soccorso» a farlo sapere la Asl in una nota.

»A livello toscano – illustra la nota – i posti disponibili sono 150 e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro la mezzanotte del 31 maggio prossimo. Il corso di formazione è destinato ai laureati in Medicina e Chirurgia con iscrizione all’Albo dei Medici. Il percorso si svilupperà in due fasi: la prima, di 300 ore, tra lezioni teoriche e tirocinio pratico; la seconda di 3800 ore presso i Servizi del Sistema dell’Emergenza Urgenza, in particolare nei Pronto Soccorso».

«E’ ormai radicato, anche in Toscana – conclude la Asl – il problema della mancanza di medici specializzati in Emergenza Urgenza. Nella Sud Est ne sarebbero necessari altri 43. L’Azienda, da parte sua, sta facendo tutti i passi possibili per rinforzare le dotazioni organiche, compreso fare ricorso a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, cioè la possibilità per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso, di partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza medica».