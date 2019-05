Motori, beach tennis e tanto altro alle Giornate Europee dello sport a Castiglione e dintorni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizierà con il war map e il campionato italiano Sci sport 1/8 motori a scoppio elettrico il cartellone della sesta edizione delle Giornate europee dello sport, domani giovedì 30 maggio, presso gli impianti sportivi di Casa Mora. Sul lungomare di ponente, nei pressi del piazzale Maristella, venerdì 31 prenderà il via il torneo internazionale di beach tennis che terminerà domenica 2 giugno, ma fino a giovedì 6, per chi vuole cimentarsi in questa disciplina sportiva, e per chi desidera imparare il beach volley, sarà possibile prendere parte ai corsi promozionali che si terranno in quel tratto di spiaggia.



Fra gli appuntamenti che accompagnano i due mesi di sport nella cittadina costiera, sempre domani giovedì è in programma lo “Streetfood castiglionese”. Dalle 19 alle 23 ristoranti, enoteche e gelaterie diventeranno soste di un itinerario studiato all’insegna del gusto. Per le vie del paese si potranno gustare i piatti che le strutture partecipanti proporranno, dando, in cambio di un piatto, un gettone, che si potrà acquistare al costo di 3 euro presso il punto vendita allestito in piazza Garibaldi, davanti all’ufficio Iat, aperto per l’occasione anche nelle ore serali.

Venerdì 31 dalle ore 16:30 a Vetulonia, con ritrovo davanti ala Museo civico archeologico Isidoro Falchi si terrà la visita guidata gratuita a tema: “Vetulonia e le sue Necropoli”.



Moti gli appuntamenti per sabato 1 giugno. Al museo della Casa Rossa Ximenes dalle 16 è prevista l’esposizione di rapaci e la dimostrazione di falconeria a cura dei Falconieri del Granducato di Toscana. Alle 17 gli appassionati di burraco, si ritroveranno per sfidarsi in piazzale Solti, nella parte alta del borgo medioevale. L’incasso del torneo sarà donato all’Associazione Insieme in Rosa onlus per acquistare un eco-endoscopio per la diagnosi ed interventistica precoce delle malattie oncologiche dell’apparato digerente ed in particolare del pancreas da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto. A partire dalle ore e 21 piazza Orto del Lilli ospiterà il saggio dell’Associazione musicale Castiglione della Pescaia.

Una location davvero suggestiva, il castello di Punta Ala accoglierà domenica 2 giugno a partire dalle ore 18:30 ” la IX edizione de “I luoghi del tempo”, l’affermato format di festival itinerante che fa scoprire le zone inconsuete e poco note della Maremma. L’attore, scrittore e regista David Riondino, il giornalista Bruno Manfellotto, assieme all’architetto Pietro Pettini presentano il libro W le donne. A seguire il concerto di Baro drom orckestar con Vieri Bugli (violino), Modestino Musico (fisarmonica), Michele Staino (contrabbasso) e Gabriele Pozzolini (batteria).