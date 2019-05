Gavorrano, Marco Cacitti nuovo responsabile del settore giovanile

BAGNO DI GAVORRANO – L’US Gavorrano ha affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile a Marco Remigio Cacitti. “Figura imprescindibile della nostra società da ormai sedici stagioni – ha dichiarato la società – ha guidato quest’anno la prima squadra nella seconda parte di campionato ottenendo risultati eccezionali, guidando il gruppo rossoblù alla finale playoff. Al fine di consolidare il progetto giovanile e di dare nuova linfa al settore Marco avrà la supervisione di tutto il settore agonistico, a stretto contatto con la proprietà ed i vertici societari, oltre alla responsabilità tecnica della squadra allievi. Un grande in bocca al lupo a Marco per questa nuova avventura, certi che con le sue capacità avremo la possibilità di ripetere i successi della prima squadra anche nel settore giovanile, in funzione della politica di unione e non di divisione, adottata dalla società anche nei confronti delle consorelle”.