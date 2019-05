Disturbi alimentari, l’allarme: «Un’epidemia sociale». In città un corso su come affrontarli

GROSSETO – Venerdì 31 maggio, alle 8.30, nella sede dell’ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, in via Repubblica Dominicana 80, si terrà a partire dalle 8.30 il corso gratuito sulla relazione di cura nei disturbi alimentati, organizzato dall’ associazione Perle Onlus e Opi Grosseto, a cui parteciperanno, in qualità di docenti, due esperti: la dottoressa Patrizia Todisco e il dottor Marco De Santis.

«Negli ultimi anni – spiegano i promotori del corso – i disturbi alimentari stanno diventando sempre di più un’epidemia sociale. Oltre a provocare effetti sul corpo più o meno conosciuti, hanno la grande peculiarità di peggiorare la comunicazione interpersonale fino a “interrompere” le relazioni sociali, provocando un crescente isolamento. Il problema nasce dalle difficoltà della comunicazione che incide sulla qualità delle relazioni, in particolare con gli altri significativi. Quando la relazione è finalizzata alla cura, le dinamiche divengono persino più problematiche perché l’incontro, talvolta, può divenire scontro. Nonostante la relazione di cura sia finalizzata all’aiuto, e sostenuta dall’altruismo e dalla disponibilità verso l’altro, rischia spesso di fallire a causa di incomprensioni sul piano della comunicazione».

«Medici, infermieri, pazienti e operatori sanitari – spiegano ancora gli organizzatori – vivono relazioni sulle quali possono pesare paura, angoscia, rabbia che purtroppo definiscono lo sfondo, la cornice e il clima degli eventi. È facile esserne travolti e rispondere con riflessi automatici di difesa che creano altri ostacoli a relazioni già complesse e delicate».

Per tutti questi motivi, secondo i promotori, gli obiettivi del corso sono aumentare e diffondere la conoscenza dei disturbi alimentari; fornire gli strumenti principali per gestire meglio la relazione attraverso le tecniche di comunicazione. «Terranno il corso – illustrano Perle e Opi – due docenti d’eccezione: la dottoressa Patrizia Todisco, responsabile del centro per i disturbi del comportamento alimentare Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI) e il dottor Marco De Santis, formatore, consulente, coach. L’evento formativo precede di pochi giorni le celebrazioni per il World Eating Disorder Day, che si terranno il 2 giugno, come ogni anno, a Roma dove l’Associazione Perle, operante da 15 anni nell’ambito dei disturbi alimentari a Grosseto, sarà presente e attiva insieme alle altre associazioni e realtà D.A. italiane e mondiali, prendendo parte al movimento #wedoacttogether, per informare e sensibilizzare sul tema».

Accreditato Ecm e riservato alle figure infermieristiche, il corso gratuito, vale 6,3 punti Ecm tramite il provider sanitario Gutenberg.

Per le iscrizioni al corso occorre seguire le istruzioni a questo link:

https://www.opigrosseto.it/news/557-evento-ecm-gratuito-disturbi-alimentari-un-grido-silenzioso.html

Per info ulteriori: segreteria@opigrosseto.it

Patrocinano l’evento Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza e Azienda USL Toscana Sud Est.