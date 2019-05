Comune 2.0: da oggi la tassa di soggiorno si gestisce con internet. Più rapido e facile

GAVORRANO – Buone notizie per gli operatori turistici; arriva anche nel comune minerario il software per la gestione dell’imposta di soggiorno dedicato alle strutture ricettive del territorio.

Così, per migliorare la gestione della tassa di soggiorno, l’amministrazione comunale ha acquistato un software che permette alle strutture ricettive di comunicare all’ente le presenze e il relativo gettito di imposta in modo semplice e veloce e monitorare in tempo reale l’andamento della riscossione. Inoltre il software fornisce dati di reporting, statistiche e rendicontazione, gestisce qualsiasi tipo di periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale ecc.) e compila in modo automatico la dichiarazione annuale dell’agente contabile.

La presentazione del software e un breve corso di formazione, durante il quale alle strutture ricettive verranno consegnati anche le credenziali d’accesso, si svolgerà il 4 giugno alla Porta del parco – centro congressi di Gavorrano. Il primo turno è previsto dalle ore 14:30 alle 16:00, il secondo dalle 16:30 – 18:00. Inoltre, durante l’iniziativa, per gli operatori è stata organizzata anche una visita al Museo Minerario di galleria (Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere). Le strutture ricettive interessate possono inviare alla mail a.casini@comune.gavorrano.gr.it adesione al primo o al secondo turno in modo da facilitare l’organizzazione della giornata.

E le novità per gli operatori del settore non finiscono qui; entro la fine di giugno aprirà anche l’info point turistico del Comune di Gavorrano alla sede del Parco Minerario «Per l’offerta di servizi ed informazioni sia per i visitatori che per gli operatori, nella consapevolezza della necessità di migliorare la struttura della rete dell’accoglienza nel territorio gavorranese» come afferma l’amministrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente LINK