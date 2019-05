Come fabbricare, acquistare e gestire macchinari industriali: il seminario di Confindustria

GROSSETO – «Sicurezza delle macchine, un seminario con tutto quello che c’è da sapere venerdì 31 maggio appuntamento nella sede di Grosseto di Confindustria Toscana Sud» a farlo sapere una nota dell’associazione di categoria.

«Come fabbricare, acquistare e gestire in modo sicuro linee e macchinari industriali – spiega Confindustria – è il tema del seminario informativo “Sicurezza delle macchine: aspetti tecnici applicativi“ organizzato da Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con l’Agenzia formativa Assoservizi. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio dalle 9 alle 13 nella sede della delegazione di Grosseto in via Monterosa 196. Il seminario è rivolto ai datori di lavoro, ai responsabili e agli addetti del servizio prevenzione e protezione e agli esperti in materia».

«La principale tutela dell’imprenditore e dell’azienda, in caso di verifiche da parte degli enti preposti – spiega ancora la nota di Confindustria – è l’applicazione concreta degli adempimenti prescritti dalle direttive nazionali e dalle disposizioni nazionali riguardanti le macchine. E questo seminario si propone proprio di dare indicazioni precise in merito agli obblighi del datore di lavoro in merito alle macchine che acquista e che utilizza (ad esempio i vizi palesi e occulti), gli adempimenti in caso di assemblaggio e messa in servizio di insiemi di macchine, le regolamentazioni per gli interventi su macchine o insiemi di macchine esistenti (riparazioni, modifiche, revamping) e i requisiti da considerare nell’acquisto di una nuova macchina, considerando le clausole di sicurezza nei capitolati d’acquisto e l’analisi della documentazione tecnica».

A condurre il seminario sarà l’ingegnere Ernesto Cappelletti di Quadra Srl, consulente tecnico e autore di pubblicazioni anche per il quotidiano Il Sole 24 Ore e collaboratore UNI sulla normativa tecnica in materia di sicurezza macchine.

L’evento sarà valido ai fini dell’aggiornamento formativo obbligatorio di RSPP/ASPP e datori di lavoro.