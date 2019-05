Al concorso di robotoca si partecipa con le Lego: piccoli studenti maremmani protagonisti

CAMPAGNATICO – I bambini della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia di Campagnatico, che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Civitella Paganico, il 14 maggio 2019 si sono recati a Pistoia per partecipare al concorso di Scienza e Robotica First Lego League Junior “Mission Moon” . La competizione è focalizzata sulla creazione di interesse nei confronti della scienza e dell’ingegneria da parte dei bambini dai 6 ai 10 anni, la FLLJr è un programma ideato per catturare l’attenzione dei piu giovani sulla scoperta di quale impatto hanno scienza e tecnologia nel mondo che lo circonda. Hanno partecipato all’evento con il nome “Piccoli Robotici” indossando una maglietta con sovrimpresso il logo da loro ideato.

Il tema del progetto è stato il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e per questo i bambini hanno realizzato una stazione lunare composta da diversi moduli che rappresentano strutture che possano rendere la vita sulla luna possibile e sostenibile. I ‘’Piccoli Robotici’’, hanno realizzato una ricerca sul tema della gara hanno riprodotto con i mattoncini Lego, e con il set di base Lego Education Wedo 2.0, l’orto che realmente hanno realizzato e coltivano a scuola da ormai due anni. Un orto lunare per la coltivazione trovando soluzioni diverse e originali per la sua attuazione, un centro benessere dotato di tutti i comfort e altri elementi di recupero e rinnovo energico. Il tutto è animato da luci, suoni e robottini programmabili utili al funzionamento della stazione lunare.

Il risultato è stato frutto di attività pomeridiane extra-curriculari di coding e robotica, finanziate dall’Istituto Tozzi di Civitella Paganico e dalla Proloco di Campagnatico e dall’ amministrazione comunale di Campagnatico fortemente voluto e svolto grazie all’impegno di maestre e genitori.

Fondamentali al risultato sono stati l’impegno dei Coach: insegnante Cristina Morena Malandra e all’ ex studente dell’Istituto Marcellino Niculita, delle insegnanti della scuola Primaria di Campagnatico, Maria Rita Massaro, Cinzia Ianigro, Maria Luisa Leone, Stefania Borgoni che hanno seguito il progetto, dei genitori e di ex-alunni, che hanno portato la loro esperienza fra tutti i bambini.

“Come primo cittadino sono felice di queste esperienze – afferma il sindaco Luca Grisanti– che il nome di Campagnatico salga agli onori delle cronache nazionali per merito degli alunni e delle insegnanti”.