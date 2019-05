Ribaltone centrosinistra in Maremma: quando le persone contano più dei simboli di partito

GROSSETO – Doveva essere una debalce, una sonora sconfitta annunciata già dalla domenica notte quando, anche in provincia di Grosseto, la valanga Salvini aveva fatto registrare numeri da “tutto esaurito” nei 28 Comuni maremmani (leggi anche:#Europee2019: Lega primo partito in Maremma. Tutti i dati Comune per Comune). Un’ammaina bandiera per il centrosinistra con poche eccezioni. Con una Lega in versione “strong” e primo partito in 26 comuni su 28 (Monterotondo Marittimo e Montieri esclusi) l’onda azzurra del centrodestra era attesa in tutti i sedici comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Rispetto a cinque anni fa la situazione era chiara: su sedici comuni al voto, 15 erano di area centrosinistra e soltanto Isola del Giglio era nella casella del centrodestra. Insomma i presupposti per una grande campagna di conquista c’erano tutti. E invece qualcosa non ha funzionato a livello locale, soprattutto tra i salviniani. Certo il centrodestra che ha ottenuto due risultati molto significativi a Scarlino e a Castel del Piano, non potrà accontentarsi di come sono andate le amministrative: forse questo risultato è un po’ troppo sotto le aspettative per una coalizione che in molti comuni partiva da maggioranze quasi bulgare alle europee.

E così, contro vento, le vele del centrosinistra hanno resistito e come una barca che naviga di bolina, non solo è riuscita a difendersi e limitare i danni di una burrasca in arrivo, ma anzi ha ribaltato la situazione a suo favore. Un vero “ribaltone” come è accaduto per esempio a Follonica dove Andrea Benini ha fatto un testacoda incredibile vincendo al primo turno o come ha fatto Federico Balocchi a Santa Fiora (oltre il 70% dei consensi) o Francesco Limatola a Roccastrada. Ma come è possibile che in questi comuni gli elettori abbiano scelto il centrodestra alle Europee e in particolare la Lega e invece candidati di centrosinistra alle comunali. Non c’è un0unica ragione e i motivi possono essere molteplici. Però sicuramente quello che è accaduto non è un caso perché è successo un po’ ovunque in provincia di Grosseto. Intanto uno dei motivi del “ribaltone” del centrosinistra sta sicuramente nelle persone. I candidati, a livello locale, contano di più dei simboli dei partiti. Le facce e le competenze nei “paesi” contano più dei temi nazionali. Da vicino insomma è più facile riconoscere chi ha fatto bene al governo del Comune e chi potrà fare bene in futuro. Questo apre anche un’altra riflessione: la classe dirigente del centrosinistra rimane, ancora oggi, più pronta rispetto a quella del centrodestra, sopratutto nelle piccole realtà. Un’altra ragione è che quella quota di “voto di protesta” che a livelli più alti come politiche ed europee è più facile da dare, a livello comunale si manifesta in maniera molto marginale. Più difficile dare un “voto contro” solo per protestare quando sai che poi quel candidato e quel consigliere che hai votato dovranno compiere scelte importanti su cose che ti interessano molto da vicino. Infine c’è anche l’effetto del cosiddetto voto “fluido”: l’elettorato oggi è più maturo che in passato, meno legato alle ideologie e più libero di scegliere e di cambiare forza politica all’interno della stessa famiglia o addirittura schieramento. Così accade che si può scegliere di votare una forza politica alle Europee e premiare invece il candidato di area opposta alle amministrative.

Al di la dei motivi, che saranno al centro delle analisi del voto nelle stanze dei partiti, anche all’interno del centrosinistra si dovrà aprire una riflessione per comprendere meglio, visti i risultati, che le persone contano di più dei simboli sulle schede elettorali. Senza buone candidature oggi il risultato dei 16 comuni non sarebbe così come invece è uscito dalle urne e certo l’effetto ribaltone non durerà a lungo e per sempre. Centrodestra e centrosinistra sono avvertiti. Discorso a parte invece per il Movimento 5 Stelle: presente soltanto in un comune su 16 (tra l’altro con una candidata arrivata terza su tre) in futuro dovrà inventarsi qualcosa: gli elettori del Movimento si trovano senza proposta quando votano nei Comuni e questo, chi ha l’ambizione (o forse il sogno) di essere il primo partito in Italia, non può permetterselo.