Prima gara di finale promozione per la Gea contro il Lotar Campi Bisenzio

GROSSETO – Scatterà sabato sera 1 giugno, alle 21,15 al Palasport di via Austria, la finale per la promozione in serie C Silver tra la Gea Basketball Grosseto e la Lotar Campi Bisenzio. La serie, al meglio delle tre partite, proseguirà giovedì 6 giugno alle 21 al Campi Arena e, se necessario, domenica alle 18, a Grosseto per la terza sfida.



Le due rivali si stanno preparando al duello conclusivo di una stagione appassionante. Il coach argentino della Gea, Pablo Crudeli, ha recuperato Matteo Perin, neopapà di Francesco; l’unico assente nell’allenamento di lunedì era Edoardo Furi, febbricitante ma la sua presenza per gara1 non è in dubbio. Santolamazza e compagni sono arrivati alla finale battendo in due incontri sia Asciano (78-48, 61-48) che Biancoverde (74-72, 68-61); Campi Bisenzio, alla seconda finale playoff consecutiva, ha chiuso i quarti in due gare con il Galli San Giovanni Valdarno (57-54, 77-76), e ha vinto in rimonta le semifinali: 65-69, 88-61, 70-47.

Il calendario della finale: gara1 sabato alle 21,15 a Grosseto; gara2 giovedì alle 21 a Campi Bisenzio, ev. gara3 domenica 9 alle 18 a Grosseto