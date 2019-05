Ponti, dalla Regione un milione di euro per la manutenzione: lavori anche in Maremma

MANCIANO – Quasi un milione di euro è stato destinato dalla Giunta regionale toscana alle province di Grosseto, Lucca e Pisa per interventi di manutenzione straordinaria su tre ponti situati sulle strade regionali 74, 445 e 206: l’investimento in Maremma è pari a 400mila euro e sarà destinato a Ponte Lungo nel Comune di Manciano.

“La cura della viabilità regionale è una delle nostre priorità – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che ha presentato la delibera approvata oggi dalla Giunta – perchè il sistema viario e della mobilità non deve degradarsi e deve invece garantire collegamenti efficienti e sicuri. Ed in questo senso la ‘salute’ dei ponti è fondamentale”.

Nel dettaglio, le risorse sono andate a:

Provincia di Grosseto, 400.000 euro per la Srt 74 nel Comune di Manciano, in particolare per il ponte sul fosso di Ponte Lungo

Provincia di Lucca, 336.000 euro per la Srt 445 nel Comune di Camporgiano, per il ponte sul torrente Edron

Provincia di Pisa, 240.000 euro per il ponte al km 37+320 lungo la Srt 206

Per un totale di 976.000 euro, che le Province interessate dovranno rendicontare alla Regione Toscana entro il 31 gennaio 2020.