GROSSETO – Dal consigliere comunale che si traveste da sindaco al candidato che interpreta il Trono di Spade, la pagina facebook “Maremma #sischerza” (www.facebook.com/maremmasischerza) ne ha per tutti ed è stata una delle novità più simpatiche di quest’ultima campagna elettorale. Sulla falsa riga di altre pagine più famose come “Le frasi di Osho” o Lercio, anche in provincia di Grosseto è nata una pagina satirica che grazie ai suoi meme conquista risate e consensi, dai personaggi presi di mira in primis.

E così in pochi giorni, prendendo in giro sopratutto i candidati alle amministrative e i politici locali, è arrivata a quota 250 like. Un piccolo fenomeno in crescita che ha stuzzicato anche l’attenzione del nostro quotidiano locale.

di 17 Galleria fotografica #sischerza









Alle foto di personaggi pubblici pescati in rete gli ideatori della pagina, che abbiamo contattato, ma che vogliono rimanere anonimi, assegnano frasi inverosimili come il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in bici che ha finito i giga sul cellulare, Andrea Benini che invita a trasferirsi a Piombino o i candidati sindaco di Follonica che si contestano il titolo del prossimo re carnevale. In una fotogallery abbiamo raccolto alcuni meme che nelle scorse settimane hanno animato i social locali.