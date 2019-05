Le baby Gea verso la final four di Coppa: ecco il programma

GROSSETO – Definito il programma della Final Four di Coppa Toscana under 14 silver femminile, in programma nel prossimo fine settimana a San Giovanni Valdarno. Sabato alle 16 la formazione di casa del Galli si confronterà con laSimply Market Gea Grosseto di Luca Faragli, mentre alle 18,30 si sfideranno Castellani Pontedera e Pall. Piombino. Domenica 2 giugno le finali: alle 16 per il terzo e quarto posto, alle 18,30 per l’assegnazione del trofeo.

La formazione biancorossa si troverà di fronte dunque la grande favorita per la vittoria finale: le valdarnesi hanno chiuso la prima fase di Coppa Toscana con 14 vittorie e nessuna sconfitta; le grossetane con 8 vittorie e 6 sconfitte. Servirà dunque una straordinaria impresa per battere il Galli. Vinci e compagne, questo è certo, ci proveranno con tutte le loro fo