Il gioco in Italia: i numeri dello stereotipo

Da una ricerca effettuata nell’ambito del gioco d’azzardo è emerso come, negli ultimi 12 mesi, oltre il 35% degli italiani abbiamo giocato almeno una volta ai giochi disponibili nel panorama legale AAMS. Di questi 18 milioni di italiani, circa il 3% mostrano un approccio al gioco considerato problematico, anche se non tutti sono da considerare giocatori patologici.

Sicuramente, nell’era di internet il giocatore d’azzardo ha cambiato pelle: mentre prima era facilmente individuabile, nelle aree dei bar destinate alle slot machines piuttosto che in agenzie di scommesse o al bancone di una tabaccheria, ora chiunque sia in possesso di un computer e di un collegamento web è potenzialmente in grado di poter divenire un giocatore attivo in un casino tra quelli disponibili online.

Il gioco online è oggi considerato il più pericoloso perché nella solitudine della propria casa, il giocatore ha meno freni inibitori ed è sicuramente più fragile, ma questo è solo uno stereotipo.

Dalle ultime rilevazioni statistiche si evidenzia come la prevalenza di giocatori d’azzardo sia maggiore al centro Italia con il 43% rispetto a una media nazionale del 36%. I giocatori problematici sono circa il 3% e fra di essi la fascia di età maggiormente rappresentata è quella fra i 55 e i 64 anni.

Se come abbiamo detto, al Centro Italia si gioca di più, va evidenziato che in quell’area si ha fortunatamente una minore incidenza dei giocatori problematici, l’1,7% contro il 3% della media nazionale. All’estremo opposto troviamo le Isole maggiori (Sicilia e Sardegna) dove abbiamo un numero minore di giocatori (il 36%), ma la percentuale di giocatori problematici maggiore, ben il 5,8%.

Bisogna esser consapevoli però che la normativa Italiana in merito al gioco online è una delle più evolute a livello mondiale. I concessionari AAMS sono infatti obbligati a mettere in pratica diversi accorgimenti affinché il gioco sia sempre più responsabile e consapevole. A tal fine vengono utilizzati strumenti efficaci come la possibilità, per i giocatori, di potersi autoescludere dal gioco piuttosto che apporre limiti di depositi settimanali e mensili.

Queste azioni ad oggi non sono attuabili sui giochi terrestri. Questo rende, contrariamente a quanto si pensa, molto più pericolo il gioco nelle sale da gioco o nelle tabeccherie: la maggior compulsività viene registrata infatti su giochi come gratta&vinci e lotterie ad estrazione nazionale.