Formazione professionale: al via il corso gratuito per acconciatori. Ecco come partecipare

FOLLONICA – «Per tutti i ragazzi che non hanno finito la scuola media, per coloro che non hanno assolto l’obbligo scolastico o che hanno interrotto gli studi prima del diploma, l’Agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Grosseto offre un’opportunità professionalizzante per accedere al mondo del lavoro: giovedì 30 maggio a Follonica presso la Pasticceria Peggi, via della Repubblica, sarà infatti presentato il corso di Istruzione e Formazione Professionale IeFP per addetto acconciatore» a farlo sapere Confartigianato.

«Si tratta di un corso che Formimpresa, l’agenzia formativa accreditata di Confartigianato Imprese Grosseto, organizza per minorenni, dai 14 ai 18 anni, che abbiano terminato la scuola superiore di primo grado e decidano di optare per una formazione qualificata che consenta loro di avere tutti i requisiti per entrare nel mondo del lavoro – spiega Cristina Frascati direttrice di Formimpresa – Il corso, che è totalmente gratuito, assolve l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo e una volta conseguito consentirà di lavorare come dipendente presso attività di acconciatori. Il corso in questione si terrà a Follonica».