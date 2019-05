Ecco chi saranno i consiglieri comunali a Montieri. Domani la nomina del vicesindaco

MONTIERI – Sette consiglieri di maggioranza e tre di opposizione. A Montieri a sedere tra i banchi del consiglio comunale saranno Marielena Signorini, Paola Mercantelli, Marianna Taccone, Lucia Minocci, Andrea Montomoli, Alessandro Pierini e Massimo Martini per la lista di maggioranza “Non fermiamo la corsa” guidata dal sindaco Nicola Verruzzi.

Tra i banchi dell’opposizione Antonio Rondelli e Roberto Negrini per “Cambiare per crescere” e Maurizio Russo per “Vivi Montieri”. Come già annunciato in campagna alettorale, ad affiancare il sindaco nel ruolo di vicesindaco sarà Massimo Martini che è anche colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze (59). Domani Verruzzi ufficializzerà anche le deleghe di cui Martini si occuperà.