Due giorni di spettacolo al palasport con gli Under 14 Elite di tutta la Toscana

GROSSETO – Si è concluso il weekend di Basket al Palasport di Grosseto che ha visto protagonisti i ragazzi Under 14 Elite Toscana. Sono stati due giorni di sport e di festa per la pallacanestro giovanile con una cornice di pubblico delle grandi occasioni e le quattro squadre scese sul parquet maremmano hanno dato vita a due finali intense e combattute. Presenti anche gli aquilotti dell’Asd Biancorossa Grosseto, che hanno partecipato con grande entusiasmo a bordo campo.



La prima partita ha visto contendersi il terzo posto fra Pistoia Basket Academy e Invictus Basket Livorno con la vittoria dei labronici per 60 a 57. Nella finalissima invece si sono affrontate Pallacanestro Don Bosco Livorno e Sancat Basket – Settore Giovanile Fiorentina Basket e dopo due tempini in sostanziale parità, nella seconda metà di partita i livornesi hanno imposto il loro gioco vincendo con il risultato di 94 a 62.

Complimenti dunque a tutti i protagonisti di queste Final Four e ricordando che il prossimo fine settimana a Grosseto si assegnerà il titolo Under 18 Silver, dove saranno impegnati anche i ragazzi grossetani guidati da coach Alberto Eracli.