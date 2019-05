Dalla Nippon Bu Do all’As Roma, le ultime esperienze degli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Va verso la conclusione l’anno scolastico e anche il modulo degli incontri legati all’attività sportiva propone le ultime uscite didattiche per gli studenti del Fossombroni. Tra le esperienze dell’ultimo periodo, i ragazzi della scuola di via Sicilia si sono recati nel comune di Gavorrano per svolgere le discipline di judo e pattinaggio. È stato il sindaco Andrea Biondi ad accogliere personalmente gli studenti e a cimentarsi come istruttore di judo.

Gli studenti del Fossombroni si sono recati anche al centro Coni dell’Acquacetosa, dove hanno incontrato i responsabili del settore giovanile dell’As Roma. I ragazzi hanno così appreso le dinamiche del calcio giovanile a livello professionistico e come è organizzato uno dei più importati vivai nazionali. Nella stessa occasione c’è stata la possibilità per un incontro con la scuola dello sport del Coni collegata al settore nazionale di baseball.

Infine l’uscita al centro Coni di Tirrenia, dove gli studenti hanno sostenuto un piccolo stage di formazione con le federazioni di Fidal (atletica), Fgi (ginnastica) e Fipav (volley). I corsi di Tirrenia hanno importanza di rilievo per la scuola, perché rappresentano l’inizio di un’attività tecnica che il Fossombroni sta cercando di strutturare. L’attività di formazione è stata coordinata dall’insegnante Gabriella Corzani.