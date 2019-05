Cuccioli gettati nel cassonetto come immondizia, salvati da un carabiniere in pensione

ORBETELLO – Li ha salvati tutti e cinque, tirandoli fuori dal cassonetto uno a uno, con amore e cura. Cinque cuccioli sono stati salvati da morte certa questa mattina.

I cagnolini, si direbbe una futura taglia media, erano stati gettati come spazzatura, come roba vecchia, in un cassonetto dell’immondizia lungo la strada da Montiano verso Orbetello. A salvarli un carabiniere in pensione che li ha tirati fuori.

I cuccioli sarebbero stati visitati e presi in affido momentaneo da un canile nella zona di Campagnatico ma già ci sarebbero delle famiglie interessate all’adozione dei cagnolini che avrebbero già trovato casa.