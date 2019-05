Come cambia la Maremma: ecco la MAPPA della politica in provincia di Grosseto

GROSSETO – Come cambia la geografia politica della provincia di Grosseto? Anche noi abbiamo provato a giocare al “gioco delle bandierine” assegnando ai 28 comuni della provincia i colori degli schieramenti che governano.

Nella mappa che abbiamo realizzato i comuni maremmani sono divisi in quattro aree politiche: centrosinistra (12 comuni, sono quelli di colore rosso), centrodestra (8 comuni, sono quelli di colore blu), civiche non di destra (civiche che hanno vinto le elezioni contro liste di centrodestra, 6 comuni, sono quelli di colore arancione), civiche non di sinistra (civiche che hanno vinto le elezioni contro liste di centrosinistra, due comune, sono quelli di colore celeste).

Ecco nel dettaglio i comuni divisi per aree politiche

Centrosinistra: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Santa Fiora, Arcidosso, Seggiano, Scansano, Castell’Azzara

Centrodestra: Grosseto, Orbetello, Giglio, Campagnatico, Roccalbegna, Semproniano, Scarlino, Castel del Piano.

Civiche (non di destra): Cinigiano, Civitella Paganico, Pitigliano, Sorano, Monte Argentario, Capalbio.

Civiche (non di sinistra): Magliano in Toscana, Manciano.