ALBERESE – Una capodoglio si è spiaggiato. La presenza della carcassa del mammifero marino era stata segnalata domenica sera e l’intervento del corpo di vigilanza dell’ente parco non aveva potuto fare altro che rilevare l’elevato stato di decomposizione.

La presenza della carcassa di circa undici metri sulla battigia della spiaggia di Collelungo era stata segnalata dalla presidente del Parco, Lucia Venturi, all’Osservatorio toscano della biodiversità (OTB) ed era stato fissato un sopralluogo con Letizia Marsili dell’Università di Siena, referente dell’Osservatorio regionale.

di 3 Galleria fotografica capodoglio spiaggiato





Oggi è stato possibile identificare il cetaceo come un capodoglio, presumibilmente maschio, di cui rimangono essenzialmente le parti molli. L’identificazione è stata possibile per la presenza di una mandibola ancora attaccata ai resti del corpo. Il Parco ha quindi attivato la procedura per poter provvedere alla rimozione e allo smaltimento.