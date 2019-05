FOLLONICA – Andrea Benini è sindaco di Follonica anche per il secondo mandato. La conferma è arrivata oggi nel tardo pomeriggio al termine dei lavori della commissione elettorale. Dopo una giornata di controlli de verbali delle 22 sezioni di Follonica si è proceduto con la proclamazione degli eletti e quindi anche del primo cittadino.

Si chiude così la fase di attesa che, visto il minimo margine di manovra, (grazie ad un unico voto infatti Benini ha ottenuto la vittoria al primo turno evitando il ballottaggio) si era aperta ieri sera alla fine di una lunga giornata trascorsa aspettando l’arrivo dei dati ufficiali sulle schede scrutinate (Leggi: Clamoroso a Follonica: Benini vince per un voto e conquista il Comune).

Adesso, dopo il via libera dell’ufficio centrale, si è potuto procedere alla proclamazione di Andrea Benini. Già nei prossimi giorni il riconfermato sindaco di Follonica si metterà a lavoro per dare vita alla sua giunta. Per ora non si parla di toto assessori. Ci sarà tempo. Oggi l’attenzione era tutta per l’esito dei lavori della commissione.