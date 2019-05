Area decomunistizzata: vince il centrodestra e compare il cartello all’inizio del paese

SCARLINO – Che gli scarlinesi fossero dotati di uno spiccato spirito di ironia negli anni si è potuto notare numerose volte; cartelli e scritte a prendere in giro i politici di turno, via via sono apparsi un po’ ovunque nelle varie frazioni.

Immancabilmente, a meno di 24 ore dalla proclamazione del nuovo sindaco Francesca Travison, ecco che appare un nuovo cartello. Scarlino “area decomunistizzata” si legge su un foglio di carta bianca in formato A4 sul quale si vedono anche falce e martello barrati di rosso, proprio all’ingresso del capoluogo.

La vittoria del centrodestra che dopo 59 anni abbatte la roccaforte della sinistra anche stavolta ha dato subito spunto a questa scritta che, a molti ma non certo a tutti, avrà strappato un sorriso.