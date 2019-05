Ancora pioggia in tutta la Maremma: emergenza maltempo fino a giovedì

GROSSETO – Non è ancora finita l’emergenza maltempo. Pioggia per altri due giorni è prevista in tutta la Maremma.

Sia nella giornata di martedì 28 maggio, che in quella di mercoledì 29 maggio, sono previste precipitazioni, anche a carattere temporalesco, nel capoluogo e nel resto della Maremma. Miglioramenti soltanto da giovedì.

Le temperature restano sotto la media stagionale, con minime nel capoluogo attorno ai 12 gradi, più basse nell’interno.

