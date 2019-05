amministrative2019, Marras: «Pd e sinistra ancora vivi»

GROSSETO – «Il Partito Democratico e la sinistra sono ancora vivi, un dato che si riscontra anche alle europee, ma soprattutto per l’elezione dei sindaci. Le amministrative infatti ribaltano completamente i risultati a livello locale dove la classe dirigente del centrosinistra si dimostra senza dubbio la più insediata con risultati incredibilmente positivi nonostante il vento nazionale ostile». Commenta così Leonardo Marras, consigliere regionale e capogruppo Pd in Regione, i risultati elettorali delle amministrative in Maremma e in Toscana.

«C’è chi ieri mattina esultava per la “rivoluzione” della Lega e attribuiva al gruppo dirigente locale il merito per l’affermazione netta che quel partito ha riportato alle europee. Dichiarazioni imprudenti smentite dallo spoglio di questo pomeriggio. Questo dato è diffuso in tutta la Toscana e anche nella nostra provincia: i candidati di centrosinistra vincono quasi ovunque anche al primo turno, a partire dal sindaco di Follonica, protagonista di un risultato straordinario, fino a quello di Firenze, confermando quanto la nostra capacità di governo del territorio sia riconosciuta dal pieno sostegno dei cittadini. Dispiace per il voto di Capalbio, di Casteldelpiano e di Scarlino. Sento il bisogno di ringraziare ed abbracciare Donati, Longo e Bonifazi al quale rivolgo un ringraziamento particolare per la sua disponibilità e l’impegno che ha messo in questa campagna elettorale».