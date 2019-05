amministrative2019: ecco come sarà il nuovo Consiglio comunale di Follonica. Tutti i nomi degli eletti

FOLLONICA – Come sarà composto il prossimo consiglio comunale di Follonica. Andiamo a vedere insieme quanti seggi sono stati ottenuti dalle varie forze politiche e chi sono i candidati eletti.

Per la maggioranza la coalizione di centrosinistra che sostiene Andrea Benini ottiene dieci seggi oltre allo stesso sindaco: sei al Pd, tre alla lista Benini Sindaco e uno per Follonica a sinistra con Benini. Il Partito democratico (primo partito nella consultazione delle amministrative con oltre il 27%) ottiene sei seggi. Vengono eletti Andrea Pecorini (il più votato tra i candidati con 438 preferenze), Giacomo Manni, Francesca Stella, Mirjam Giorgieri, Barbara Catalani, Giovanni Balloni. Per la lista Benini Sindaco che conquista tre seggi vengono eletti Alessandro Ricciuti, Monica Paggetti e Ilaria Chiti. La lista “Follonica a sinistra con Benini” ottiene un seggio: in questo caso il più votato è Enrico Calossi.

Per la minoranza ottengono voti solo le liste della coalizione di centrodestra che sostenevano la candidatura di Massimo di Giacinto. Oltre a Di Giacinto in consiglio entrano due consiglieri della Lega, Roberto Azzi e Daniele Pizzichi, uno di Forza Italia, Sandro Marrini, uno di Fratelli d’Italia Danilo Baietti, e uno per la lista Di Giacinto Charlie Lynn.